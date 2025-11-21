Трамп ожидает согласия Зеленского на мирный план

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит свой план по завершению конфликта на Украине как "путь к миру", который Киев должен принять для прекращения боевых действий.

Он озвучил свою позицию во время общения с прессой в Белом доме, где журналистка высказала предположение, что план не нравится Владимиру Зеленскому

"Ему придется сделать так, чтобы понравилось. А если ему не нравится, тогда им просто стоит продолжать сражаться", - отметил президент США.

Если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию, США грозят тем, что лишат Киев поддержки. Как пишет британская газета The Times, Трамп считает, что Зеленский просто блефует, чтобы добиться более выгодной сделки.

Свой комментарий обсуждению нашумевшего документа дал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что те, кто критикуют план лидера США, не понимают реальной ситуации, сложившейся сейчас на земле.