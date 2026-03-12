3.73 BYN
Трамп потребовал от главы ФРС немедленно снизить процентные ставки
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп в 12 марта потребовал от главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла немедленно снизить процентные ставки и не дожидаться следующего заседания регулятора, пишет РИА Новости.
"Где сегодня находится глава ФРС Джером "Слишком Поздно" Пауэлл? Он должен снизить ставки немедленно, не дожидаясь следующей встречи!" - написал Трамп в Truth Social.
ФРС в прошлом году снизил ставку три раза подряд, а в январе - сохранил. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла, чьи полномочия истекают 15 мая 2026 года, призывая к снижению ставки рефинансирования.