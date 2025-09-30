3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Трамп предложит Канаде стать 51-м штатом США во время обсуждения системы ПРО "Золотой купол"
Автор:Редакция news.by
Трамп предложит Канаде стать 51-м штатом США во время обсуждения системы ПРО "Золотой купол"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что пару недель назад обсуждал с Оттавой будущую систему ПРО "Золотой купол", вновь предложив Канаде стать частью США, пишет РИА Новости.
"Канада звонила мне пару недель назад. Они хотят присоединиться (к системе ПРО "Золотой купол" - ред.), на что я им ответил: "Почему бы вам просто не присоединиться к нашей стране? Вы станете 51-м штатом и получите ее бесплатно", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.