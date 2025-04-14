Трамп пригрозил лишить лицензии на вещание телекомпанию CBS за ложные репортажи

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Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить лицензии на вещание телекомпанию CBS и программу 60 Minutes ("60 минут") за сюжеты о конфликте в Украине и репортаж из Гренландии, которые, по словам республиканца, содержат клеветническую информацию о нем. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Для меня большая честь подать в суд на 60 Minutes, CBS Fake News и (медиахолдинг. - Прим. ред.) Paramount за их до неузнаваемости ложные репортажи, - написал Трамп в социальной сети Truth Social. - Они не новостное шоу, а бесчестные политтехнологи, маскирующиеся под новости, и должны понести ответственность за то, что они делали и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии!". Американский президент выразил надежду на то, что Федеральная комиссия по связи США наложит на телеканал максимальные штрафы и заставит понести "весьма существенные наказания".

В воскресенье, 13 апреля, в эфире 60 Minutes вышли два сюжета - интервью с Владимиром Зеленским, который раскритиковал подход администрации Трампа к конфликту в Украине, а также репортаж из Гренландии, в котором жители острова выступили против присоединения к США. По словам американского лидера, программа 60 Minutes почти каждую неделю "упоминает имя Трампа в уничижительном и порочащем ключе, но передача на этих выходных превосходит все". "Они показали не один, а два главных сюжета о Трампе, один из них связан с конфликтом в Украине, которого, как я говорил, никогда бы не случилось, если бы результаты выборов 2020 года не были украдены, то есть если бы я был президентом, а второй сюжет связан с Гренландией и создает ложное, ошибочное и сфабрикованное представление о нашей стране под моим руководством", - прокомментировал ситуацию хозяин Белого дома.

Еще до победы на выборах президента США в 2024 году Трамп подал в суд на CBS News за отредактированное интервью с его соперницей по президентской гонке от демократов Камалой Харрис. Он потребовал, чтобы дело разбирал суд присяжных, а также запросил выплату компенсации на сумму как минимум 10 млрд долларов в связи с "продолжающимися обманными и вводящими в заблуждение действиями" CBS.