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Трамп приостановил действие пошлин США на 90 дней из-за страха перед новым финкризисом
Президент США Дональд Трамп приостановил действие части новых торговых пошлин на 90 дней из-за опасения возникновения нового финкризиса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на издание The New York Times (NYT).
"Решение Трампа было продиктовано страхом, что его авантюра с пошлинами может быстро перерасти в финансовый кризис", - говорится в материале издания. Отмечается, что новый финансовый кризис, в отличие от кризисов 2008 и 2020 годов, напрямую бы ассоциировался с действиями нынешнего президента США.
Согласно данным источников, в Белом доме опасаются дальнейшего обвала мировых фондовых и сырьевых рынков, а также паники среди финансистов, которая может выйти из-под контроля, нанеся тем самым серьезный ущерб экономике.
Отмечается, что к решению приостановить действие пошлин Трампа склонил глава Минфина США Скотт Бессент. Тревога американского министра финансов связана с различными рыночными потрясениями. Бессент сообщил о своих опасениях непосредственно президенту США на встрече, состоявшейся перед объявлением соответствующего решения.
Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из более 180 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10 % вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В частности, для стран ЕС этот показатель был повышен до 20 %, для Китая - до 34 %. Кроме того, администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25 % на все импортируемые автомобили. Позднее, 9 апреля, Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Одновременно американский лидер повысил тарифы на продукцию из Китая до 125 %.