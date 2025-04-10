Трамп приостановил действие пошлин США на 90 дней из-за страха перед новым финкризисом

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Президент США Дональд Трамп приостановил действие части новых торговых пошлин на 90 дней из-за опасения возникновения нового финкризиса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на издание The New York Times (NYT).

"Решение Трампа было продиктовано страхом, что его авантюра с пошлинами может быстро перерасти в финансовый кризис", - говорится в материале издания. Отмечается, что новый финансовый кризис, в отличие от кризисов 2008 и 2020 годов, напрямую бы ассоциировался с действиями нынешнего президента США.

Согласно данным источников, в Белом доме опасаются дальнейшего обвала мировых фондовых и сырьевых рынков, а также паники среди финансистов, которая может выйти из-под контроля, нанеся тем самым серьезный ущерб экономике.

Отмечается, что к решению приостановить действие пошлин Трампа склонил глава Минфина США Скотт Бессент. Тревога американского министра финансов связана с различными рыночными потрясениями. Бессент сообщил о своих опасениях непосредственно президенту США на встрече, состоявшейся перед объявлением соответствующего решения.