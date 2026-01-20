Трамп призвал ЕС сфокусироваться на конфликте в Украине, а не на вопросе Гренландии

Трамп призвал Европу сфокусироваться на конфликте в Украине, а не на вопросе Гренландии. Он заверил, что на 100 % полон решимости ввести пошлины против стран Европы, если сделка по взятию острова под контроль Америки не будет достигнута.

Тем временем Дания активно усиливает свое военное присутствие на острове. В Гренландию уже прибыли дополнительные силы для проведения зимних учений НАТО. США, в свою очередь, направили в Гренландию военные самолеты согласно договоренностям с датскими властями.

Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике

В то же время Европа предпринимает немалые дипломатические усилия, чтобы заставить Трампа отказаться от территориальных претензий. Министр обороны Дании и глава МИД Гренландии обсудили ситуацию с генсеком НАТО, предложив создать специальную миссию альянса в Арктике.