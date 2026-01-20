3.72 BYN
Трамп призвал ЕС сфокусироваться на конфликте в Украине, а не на вопросе Гренландии
Трамп призвал Европу сфокусироваться на конфликте в Украине, а не на вопросе Гренландии. Он заверил, что на 100 % полон решимости ввести пошлины против стран Европы, если сделка по взятию острова под контроль Америки не будет достигнута.
Тем временем Дания активно усиливает свое военное присутствие на острове. В Гренландию уже прибыли дополнительные силы для проведения зимних учений НАТО. США, в свою очередь, направили в Гренландию военные самолеты согласно договоренностям с датскими властями.
Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике
В то же время Европа предпринимает немалые дипломатические усилия, чтобы заставить Трампа отказаться от территориальных претензий. Министр обороны Дании и глава МИД Гренландии обсудили ситуацию с генсеком НАТО, предложив создать специальную миссию альянса в Арктике.
Кроме того, по данным издания The i Paper, между премьером Великобритании и союзниками по НАТО обсуждается возможное соглашение о безопасности в регионе путем направления туда большего числа военных. Это должно убедить Трампа в том, что Европа может защитить Гренландию без помощи Вашингтона. Газета отмечает, что угрозы американского лидера относительно Гренландии уже привели к расколу внутри НАТО, и некоторые союзники по альянсу перестали делиться с США разведданными.