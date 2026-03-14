Трамп призвал Францию и Японию послать военные корабли в Ормузский пролив

Трамп просит о помощи и грозит Ирану новыми ударами. Президент США в своей социальной сети выразил надежду на отправку Китаем, Францией, Японией, Южной Кореей и другими странами своих военных кораблей в акваторию Ормузского пролива для обеспечения прохода по нему гражданских кораблей.

В свою очередь, США, заявляет Трамп, будут "адски бомбить" побережье Ирана. Вместе с тем политик утверждает, что в ходе американо-израильской операции было уничтожено 100 % военного потенциала Тегерана, однако он все еще представляет опасность.