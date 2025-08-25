Трамп призвал лишить телеканалы NBC и ABC лицензий

Трамп сводит счеты с американскими СМИ. Хозяин Белого дома призвал лишить телеканалы NBC и ABC лицензий. Политик провозгласил их худшими представителями свой отрасли.

Президенту США не понравилось то, как его и коллег освещают эти СМИ. Они используют дезинформацию, отмечает Трамп, претензии имеются и к New York Times, Daily Beast, а также издательству Penguin Random House.

Ранее Комитет по защите журналистов США назвал выпады политика в адрес прессы "явной и прямой угрозой свободе СМИ".

Вести бой Трампу придется и с региональными властями - мэр Чикаго призвал народ встать рядом с ним и выступить единым фронтом против введения войск Нацгвардии для борьбы с преступностью и нелегалами.

Ранее Fox News сообщало, в ближайшие недели в 19 американских штатах будет мобилизовано 2 тыс. военнослужащих.