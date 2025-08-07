Трамп: Встреча Путина с Зеленским не обязательное условие

Встреча Владимира Путина с Зеленским не является условием для будущего диалога на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Слова американского президента идут вразрез c западной прессой. Ряд СМИ - ABC, New York и Washington Post - сообщал, что без переговоров Путина с лидером киевского режима диалог за одним столом с Трампом не состоится.