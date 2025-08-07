3.69 BYN
Трамп: Встреча Путина с Зеленским не обязательное условие
Автор:Редакция news.by
Встреча Владимира Путина с Зеленским не является условием для будущего диалога на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
Слова американского президента идут вразрез c западной прессой. Ряд СМИ - ABC, New York и Washington Post - сообщал, что без переговоров Путина с лидером киевского режима диалог за одним столом с Трампом не состоится.
Не такой критичной оказалась и позиция хозяина Белого дома относительно антироссийских санкций, которые США намерены ввести по истечении установленного десятидневного срока. Трамп заявил: "Это будет зависеть от Путина, посмотрим, что он скажет".