Трамп: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена

Президент США Дональд Трамп посчитал, что российский лидер Владимир Путин якобы столкнулся с серьезным давлением во время его предыдущего президентского срока из-за расследований, инициированных Демократической партией, о якобы имевших место связях республиканца с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

"Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях с Россией – ред.)," - предположил Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Расследование о связях Трампа с Россией проводил спецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы доказательств сговора между Трампом и Москвой выявлено не было, однако демократы продолжали обвинять республиканца в якобы тайных договоренностях с Кремлем.