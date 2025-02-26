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Трамп: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена
Президент США Дональд Трамп посчитал, что российский лидер Владимир Путин якобы столкнулся с серьезным давлением во время его предыдущего президентского срока из-за расследований, инициированных Демократической партией, о якобы имевших место связях республиканца с РФ. Об этом пишет РИА Новости.
"Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях с Россией – ред.)," - предположил Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Расследование о связях Трампа с Россией проводил спецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы доказательств сговора между Трампом и Москвой выявлено не было, однако демократы продолжали обвинять республиканца в якобы тайных договоренностях с Кремлем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал обвинения США в якобы вмешательстве РФ в выборы чушью и заявил, что Москва не вмешивается в них.