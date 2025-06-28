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Трамп распорядился прекратить госфинансирование организаций, связаных с беспорядками в США
Дональд Трамп распорядился прекратить государственное финансирование организаций, которые связаны с беспорядками на территории страны. По словам президента США, этим организациям платят "за то, чтобы они подстрекали людей к радикальным действиям, сжигали или разрушали города, а затем "возвращались к кормушке, чтобы получить деньги на восстановление".
Ранее Трамп выразил мнение о том, что бушующие уже несколько недель протесты в Лос-Анджелесе поддерживаются финансово. А участников демонстраций назвал "проплаченными". Протесты там неоднократно перетекали в беспорядки. Их участники бросали камни и петарды в сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США, поджигали машины, грабили магазины, наносили ущерб объектам инфраструктуры.