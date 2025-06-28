Трамп распорядился прекратить госфинансирование организаций, связаных с беспорядками в США

Дональд Трамп распорядился прекратить государственное финансирование организаций, которые связаны с беспорядками на территории страны. По словам президента США, этим организациям платят "за то, чтобы они подстрекали людей к радикальным действиям, сжигали или разрушали города, а затем "возвращались к кормушке, чтобы получить деньги на восстановление".