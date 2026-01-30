Трамп рассматривает расширенный список военных мер для оказания давления на Тегеран

Трампу предложили расширенный список военных мер для оказания давления на Тегеран. По данным СМИ, варианты включают в том числе проведение войсками США сухопутных рейдов на иранских объектах.



Официально Вашингтон пока не согласовал применение силы против Тегерана. Трамп заявляет, что предпочел бы не использовать военный сценарий. Его цель - убедить Тегеран отказаться от ядерного оружия. Также США увеличили свою военно-морскую группировку на Ближнем Востоке до 10 боевых кораблей с прибытием в регион еще одного ракетного эсминца.



В то же время, как сообщает Financial Times, страны Персидского залива "ведут переговоры как с США, так и с Ираном в попытке снизить напряженность" между двумя странами. Выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном предложил президент Турции Эрдоган.