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Трамп не исключает возможность прекращения военной поддержки Украины
Хозяин Белого дома Дональд Трамп не исключил возможность прекращения военной помощи Украине, если усилия по урегулированию украинского конфликта не увенчаются успехом, сообщает РИА Новости.
"Я не хочу этого говорить, поскольку верю, что нам удастся добиться (разрешения конфликта - прим. ред.)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, намерен ли он прекратить оказание помощи военного характера Киеву, если США выйдут из мирных переговоров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.