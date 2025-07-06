Трамп: США не уверены, смогут ли положить конец украино-российскому конфликту

США не уверены, смогут ли положить конец украино-российскому конфликту. Об этом заявил Дональд Трамп, подчеркнув при этом, что данный вопрос остается одним из приоритетов Белого дома.



Также в Вашингтоне заявили, что прекращения поставок Киеву оружия не планируется. Между тем Пентагон, как сообщается, практически остановил передачу Украине боеприпасов для систем ПРО и ПВО, поскольку они якобы заканчиваются на складах американской армии.