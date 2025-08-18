3.71 BYN
Трамп: Вероятность агрессии против Украины преувеличена
Автор:Редакция news.by
Трамп считает вероятность агрессии против Украины преувеличенной, пишет РИА Новости.