Трамп высказался об украинском конфликте и встрече с Путиным

Дональд Трамп заявил о разочаровании диалогом по Украине с Путиным и не смог сказать, готов ли он ко встрече с российским лидером.

При этом политик опроверг возможность использования Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России и отказался назвать срок в 50 дней для сделки по Украине слишком долгим.

Дональд Трамп, президент США:

"Я не думаю, что 50 дней - это очень долго. Вам следовало задать тот же вопрос Байдену: почему он втянул нас в эту войну".

Также Трамп добавил, что не изменил своей позиции касательно конфликта. Он якобы находится не на стороне Украины, а "на стороне человечества" и просто хочет скорее завершить кровопролитие.