Трамп завоевал симпатию интернет-пользователей

Пока некоторые СМИ выпускают результаты опросов, согласно которым на дебатах кандидат в президенты США Камала Харрис одержала победу над Дональдом Трампом, интернет-пользователи своей активностью показали, кто из политиков популярнее.

Местный телеканал (организатор дебатов) выложил в Сеть заключительное слово каждого из кандидатов. Видео с Трампом набрало более 23 млн просмотров и свыше 1,6 млн лайков, а вот слово Харрис - всего чуть более 4 млн просмотров и 217 тыс. лайков.