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Трамп завоевал симпатию интернет-пользователей
Пока некоторые СМИ выпускают результаты опросов, согласно которым на дебатах кандидат в президенты США Камала Харрис одержала победу над Дональдом Трампом, интернет-пользователи своей активностью показали, кто из политиков популярнее.
Местный телеканал (организатор дебатов) выложил в Сеть заключительное слово каждого из кандидатов. Видео с Трампом набрало более 23 млн просмотров и свыше 1,6 млн лайков, а вот слово Харрис - всего чуть более 4 млн просмотров и 217 тыс. лайков.
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