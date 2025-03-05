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Трамп заявил, что проведет разговор с Путиным 18 марта
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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, сообщает ТАСС.
"Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник", - сказал американский лидер пресс-пулу Белого дома.
Трамп отметил, что во время разговора с Путиным намерен обсудить вопрос территорий. "Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - добавил он.