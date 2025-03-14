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Трамп заявил, что тысячи украинских военных окружены ВС РФ и находятся в "уязвимом положении"

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Трамп заявил, что тысячи украинских военных окружены ВС РФ и находятся в "уязвимом положении"

Президент США Дональд Трамп опубликовал сегодня пост в Truth Social, в котором сказал о том, что тысячи украинских военных окружены Вооруженными силами РФ и находятся в "уязвимом положении".

Ниже приводим полный текст этого сообщения:

Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится.

НО В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ ВОЙСК ПОЛНОСТЬЮ ОКРУЖЕНЫ РОССИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ И НАХОДЯТСЯ В ОЧЕНЬ ПЛОХОМ И УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни. Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Бог!!!

УкраинаСШАСВОTruth SocialДональд Трамп