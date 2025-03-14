3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
Трамп заявил, что тысячи украинских военных окружены ВС РФ и находятся в "уязвимом положении"
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ce1ff7-98fc-4f05-98fb-442e67a78d69/conversions/f729a62a-1574-4e9d-87a1-b591ab71d63e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ce1ff7-98fc-4f05-98fb-442e67a78d69/conversions/f729a62a-1574-4e9d-87a1-b591ab71d63e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ce1ff7-98fc-4f05-98fb-442e67a78d69/conversions/f729a62a-1574-4e9d-87a1-b591ab71d63e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ce1ff7-98fc-4f05-98fb-442e67a78d69/conversions/f729a62a-1574-4e9d-87a1-b591ab71d63e-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byОб этом президент США написал в Truth Social
- Эксклюзив
Трамп заявил, что тысячи украинских военных окружены ВС РФ и находятся в "уязвимом положении"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ce1ff7-98fc-4f05-98fb-442e67a78d69/conversions/f729a62a-1574-4e9d-87a1-b591ab71d63e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ce1ff7-98fc-4f05-98fb-442e67a78d69/conversions/f729a62a-1574-4e9d-87a1-b591ab71d63e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ce1ff7-98fc-4f05-98fb-442e67a78d69/conversions/f729a62a-1574-4e9d-87a1-b591ab71d63e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4ce1ff7-98fc-4f05-98fb-442e67a78d69/conversions/f729a62a-1574-4e9d-87a1-b591ab71d63e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп опубликовал сегодня пост в Truth Social, в котором сказал о том, что тысячи украинских военных окружены Вооруженными силами РФ и находятся в "уязвимом положении".
Ниже приводим полный текст этого сообщения:
Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится.
НО В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ ВОЙСК ПОЛНОСТЬЮ ОКРУЖЕНЫ РОССИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ И НАХОДЯТСЯ В ОЧЕНЬ ПЛОХОМ И УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни. Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Бог!!!