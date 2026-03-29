Трамп заявил о готовящейся сделке с Ираном

Трамп наконец раскрыл карты и заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы. При этом американский лидер отметил: США и Иран могут быстро заключить сделку.

Он подчеркнул: непрямые переговоры через пакистанских "эмиссаров" идут хорошо. Якобы уже сейчас Тегеран готов предоставить Вашингтону 20 танкеров с нефтью. Трамп также утверждает, что Иран согласился с большей частью американского мирного плана, но США хотят предъявить Тегерану дополнительные требования.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы, вероятно, заключим с ними сделку. Но, возможно, и не будем. Но у нас была смена режима, потому что один режим был уничтожен. Они все мертвы. Следующий режим в основном мертв. И третий режим, мы имеем дело уже с другими людьми. Это совершенно другая группа людей. Поэтому я бы рассмотрел эту смену режима. И, честно говоря, они были очень разумными".

Как сообщил глава пакистанского МИД, переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта могут состояться в столице Пакистана в ближайшие дни. Отметим, в Исламабаде прошла встреча высокого уровня по деэскалации войны в Иране. В них приняли участие министры иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. Обсуждалась возможность снижения напряженности и запуск дипломатического процесса.