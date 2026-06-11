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Трамп заявил о согласовании меморандума с Ираном и отмене атаки
Минувшей ночью так и не состоялся анонсированный Трампом ракетно-бомбовый удар по Ирану. Американский президент внезапно отменил атаку, сообщив, что Вашингтону и Тегерану удалось согласовать пресловутый меморандум о взаимопонимании. Этот документ определяет контуры будущего мирного соглашения, на разработку которого у сторон теперь будет 60 дней.
Дональд Трамп, президент США:
"Итак, по сути, и это самый важный пункт: Иран ни в коем случае не будет обладать ядерным оружием и не станет его разрабатывать. Это очень сильный меморандум о взаимопонимании, концептуальный, и он обязательно будет подписан. Я не могу себе представить, что подписания не произойдет, поскольку они хотят подписать его так же сильно, как и я, даже сильнее! Я уверенно говорю, что они хотят подписать его гораздо сильнее меня. Это очень подробный меморандум о взаимопонимании, согласованный со многими другими странами, которые имеют на них большое влияние, и все хотят, чтобы он был подписан. Так что он будет подписан!"
Иран и Израиль встретили это заявление с некоторым недоумением. Позднее Трамп поговорил с премьером Нетаньяху, и тот от лица официального Тель-Авива объявил о полной поддержке меморандума. Иначе обстоят дела с Ираном. Официальный представитель МИД этой страны сообщил, что все спекуляции на тему будущего соглашения являются лишь предположениями. Принципиальное решение насчет подписания меморандума должен принять верховный лидер страны. Тем не менее, Трамп уверяет, что подписание документа состоится уже в ближайшие дни, после чего будет полностью открыт Ормузский пролив. Тегеран же в обмен на отказ от военной ядерной программы получит разморозку своих активов на Западе и постепенное снятие всех санкций.