Трамп заявил о согласовании меморандума с Ираном и отмене атаки

"Итак, по сути, и это самый важный пункт: Иран ни в коем случае не будет обладать ядерным оружием и не станет его разрабатывать. Это очень сильный меморандум о взаимопонимании, концептуальный, и он обязательно будет подписан. Я не могу себе представить, что подписания не произойдет, поскольку они хотят подписать его так же сильно, как и я, даже сильнее! Я уверенно говорю, что они хотят подписать его гораздо сильнее меня. Это очень подробный меморандум о взаимопонимании, согласованный со многими другими странами, которые имеют на них большое влияние, и все хотят, чтобы он был подписан. Так что он будет подписан!"