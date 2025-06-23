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Трамп заявил об уничтожении ядерных объектов Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. Об этом он написал на своей странице в соцсети: этим объектам был нанесен колоссальный ущерб.
Также стало известно, что финальное решение о старте операции со стратегическими бомбардировщиками хозяин Белого дома принял, находясь в своем гольф-клубе. При этом Трамп заявил, что допускает возможность смены власти в Иране, если нынешнее руководство не сможет сделать страну снова великой.
23 июня американский лидер вновь проведет совещание с Советом нацбезопасности. Американские СМИ узнали о подготовке атак на военные базы США в Ираке и Сирии со стороны вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном.
А Госдеп выпустил "всемирное предупреждение" для американских граждан, находящихся за рубежом, проявлять повышенную осторожность, так как существует вероятность демонстраций против граждан США.