Трамп заявил Зеленскому, что Украине нужно перейти в наступление - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина ничего не добьется в обороне, ей нужно перейти в наступление, пишет газета The Washington Post (WP). Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление", - рассказал газете неназванный украинских чиновник.

Трамп также спросил, может ли Украина "бомбить Москву или Санкт-Петербург", на что Зеленский ответил, что это возможно "при наличии правильного оружия". Ранее об этой детали разговора сообщала газета The Financial Times.