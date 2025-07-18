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Трамп заявил Зеленскому, что Украине нужно перейти в наступление - The Washington Post
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина ничего не добьется в обороне, ей нужно перейти в наступление, пишет газета The Washington Post (WP). Об этом сообщает ТАСС.
"В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление", - рассказал газете неназванный украинских чиновник.
Трамп также спросил, может ли Украина "бомбить Москву или Санкт-Петербург", на что Зеленский ответил, что это возможно "при наличии правильного оружия". Ранее об этой детали разговора сообщала газета The Financial Times.
Белый дом 15 июля заявил, что президент США Дональд Трамп не призывал Владимира Зеленского к нанесению новых ударов вглубь России, в том числе по Москве.