Траур как оружие: как прощание с Кирком стало политическим спектаклем Трампа
В Аризоне на стадионе собралось более 100 тыс. человек, сторонников Дональда Трампа, чтобы проститься с Чарли Кирком, активистом консервативного движения и союзником президента США Дональда Трампа.
Это событие стало не просто траурной церемонией, а мощным политическим спектаклем, где Трамп и его команда попытались сплотить нацию вокруг традиционных ценностей. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.
Убийство Кирка не осталось незамеченным в Белом доме. "Трамп и его администрация умеют из любых событий выжимать максимальные политические дивиденды", - отметил Александр Маркевич.
Чарли Кирк был не просто сторонником: он мобилизовывал толпы, вербовал новых приверженцев и жестко критиковал оппонентов. Панихида превратилась в инструмент информационно-психологического воздействия на широкую аудиторию - от ярых республиканцев до колеблющихся избирателей.
Слезливое выступление вдовы Кирка, которая объявила о прощении 22-летнего убийцы Таллера Робинсона, контрастировало с суровыми словами самого Трампа о том, что страна не сможет это простить.
После инцидента президент теперь выступает только за бронированным стеклом - мера предосторожности, напоминающая о покушении на него самого в июле 2024 года, когда пуля прошла мимо уха.
Сам убийца Кирка - Таллер Робинсон - трансгендер, яркий представитель LGBTQ+ сообщества. Трамп, верный своим взглядам, недавно подписал указ, ограничивающий гендерные категории двумя - мужчиной и женщиной, отменив "40 с лишним" вариантов, введенных при Байдене.
Трамп пытается консолидировать общество, но либеральный лагерь сопротивляется. Президент вступил в открытый конфликт с медиа: подал иск на New York Times на 15 млрд долларов, назвав издание "помойкой, которая врет". Ведущие вечерних шоу - Джимми Киммел, Сет Майерс, Джимми Фэллон, Джеймс Корден - объединились против него. Эти мультимиллионеры с аудиторией по всему миру обвиняют Трампа в использовании трагедии для введения цензуры.
"В их точке зрения есть доля правды. Конечно, Трамп использует эту ситуацию для того, чтобы зажать гайки, - признал Александр Маркевич. - Он показывает свою определенную брутальность и приверженность традиционным американским силовым методам. Американские обыватели приветствуют такие методы, где нет словесной шелухи, нет излишнего любезничания".