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Трейдеры в панике. Потери крупнейших корпораций США превысили 1,5 трлн долларов
Начало недели для американских биржевых трейдеров выдалось мрачным. Накануне основные индексы торговых площадок рухнули на 2,5 % и более. Общие потери крупнейших корпораций Соединенных Штатов превысили 1,5 трлн долларов.
На сей раз причиной паники среди спекулянтов стал конфликт Трампа с председателем управляющего совета Федеральной резервной системы Пауэллом. Хозяин Белого дома добивается ухода главы ФРС.
В настоящий момент американский регулятор держит слишком высоко ключевую ставку, что сдерживает кредитование американского бизнеса и ведет к росту госдолга США. Однако уволить Пауэлла Трамп по закону не может.
Война двух этих чиновников обещает американской экономике самые серьезные испытания.