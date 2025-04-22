Трейдеры в панике. Потери крупнейших корпораций США превысили 1,5 трлн долларов

На сей раз причиной паники среди спекулянтов стал конфликт Трампа с председателем управляющего совета Федеральной резервной системы Пауэллом. Хозяин Белого дома добивается ухода главы ФРС.



В настоящий момент американский регулятор держит слишком высоко ключевую ставку, что сдерживает кредитование американского бизнеса и ведет к росту госдолга США. Однако уволить Пауэлла Трамп по закону не может.



Война двух этих чиновников обещает американской экономике самые серьезные испытания.