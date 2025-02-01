Трюдо: США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин на канадские товары. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

"Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе", - говорится в сообщении главы кабмина по итогам звонка с американским лидером.

В понедельник президент США Дональд Трамп не исключил, что Канада сможет избежать введения 25 % импортных пошлин, если Оттаве удастся достичь договоренности с Вашингтоном.