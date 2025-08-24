ЦАХАЛ атакует Йемен - под удар попали электростанции

Ударам подверглись, в том числе, комплекс президентского дворца, две электростанции и топливный склад. По информации СМИ, погибли два человека, 35 получили ранения. Сообщается, что сторонникам хуситов удалось отбить нападение большей части самолетов израильских военно-воздушных сил. А двумя днями ранее правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение движения "Ансар Аллах" заявляло, что атаковало в Израиле аэропорт Бен-Гурион и две цели в Тель-Авиве и Ашкелоне.