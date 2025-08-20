ЦАХАЛ объявил о мобилизации дополнительных 60 тыс. резервистов

Израильская армия начала наступление на город Газа: по сообщениям военных, они вышли на окраины населенного пункта и уверенно их удерживают.

Это наступление знаменует собой изменение стратегических целей Тель-Авива: как объявлено, теперь Израиль намерен оккупировать как минимум город Газа, но, вполне вероятно, и cектор Газа в целом, чтобы установить там новую администрацию и, возможно, выселить палестинцев.

Известно, что переговоры о переселении арабского населения из региона ведутся сразу с шестью африканскими государствами. Наступление на Газу началось с мощного обстрела города.

К настоящему моменту количество погибших на палестинских территориях превысило 62 тысячи человек. Многие стали жертвами голода и неспровоцированных расстрелов.

ЦАХАЛ объявил о мобилизации дополнительных 60 тысяч резервистов. Под ружье пытаются поставить даже ортодоксов, что уже привело к столкновениям: в нескольких регионах имели место стычки с военными, а мобилизационные команды были избиты и изгнаны.