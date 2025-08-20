3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
ЦАХАЛ объявил о мобилизации дополнительных 60 тыс. резервистов
Израильская армия начала наступление на город Газа: по сообщениям военных, они вышли на окраины населенного пункта и уверенно их удерживают.
Это наступление знаменует собой изменение стратегических целей Тель-Авива: как объявлено, теперь Израиль намерен оккупировать как минимум город Газа, но, вполне вероятно, и cектор Газа в целом, чтобы установить там новую администрацию и, возможно, выселить палестинцев.
Известно, что переговоры о переселении арабского населения из региона ведутся сразу с шестью африканскими государствами. Наступление на Газу началось с мощного обстрела города.
К настоящему моменту количество погибших на палестинских территориях превысило 62 тысячи человек. Многие стали жертвами голода и неспровоцированных расстрелов.
ЦАХАЛ объявил о мобилизации дополнительных 60 тысяч резервистов. Под ружье пытаются поставить даже ортодоксов, что уже привело к столкновениям: в нескольких регионах имели место стычки с военными, а мобилизационные команды были избиты и изгнаны.
Фото армии обороны Израиля