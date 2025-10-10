3.69 BYN
ЦАХАЛ сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня в секторе Газа
Автор:Редакция news.by
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в пятницу, 10 октября, в 12:00 по минскому времени, пишет РИА Новости.
"Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00. С 12:00 войска ЦАХАЛ начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к реализации соглашения о прекращении огня и возвращению заложников. Войска ЦАХАЛ Южного командования дислоцированы в этом районе и продолжат устранять любую непосредственную угрозу", - говорится в сообщении.