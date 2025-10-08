Цена удержания власти: почему политическая нестабильность во Франции бьет по экономике всего ЕС

Франция вновь погрузилась в политический хаос: за последний год произошло около 5 смен правительств, а последний премьер-министр проработал всего 27 дней - рекорд кратковременности в современной истории страны. Аналитики видят в этом системный кризис. О том, что это значит для еврозоны, как Макрон пытается удержать власть и какой курс ждет Францию в преддверии президентских выборов 2027 года, рассказал Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

Смена правительства во Франции - не разовая история, а хроническая проблема. Последний премьер, Себастьена Лекорню, ушел в отставку спустя всего 27 дней после назначения. "Для еврозоны это означает ослабление французских банков - акции падают, инвесторы и большой бизнес нуждаются в конкретике и в этой связи перемещают свои деньги из Франции в другие точки", - подчеркнул Анатолий Бояшов.

По его словам, если нестабильность затянется, это ударит по всей еврозоне: Франция как вторая экономика блока теряет доверие, что провоцирует отток капитала. "Поэтому, если это долго будет длиться, для Франции это, конечно, ничего хорошего не обещает".

Кризис усугубляется накопленным госдолгом: "Накопилось много проблем, накопился большой госдолг. И здесь дело не в самом госдолге. В существовании госдолга ничего плохо нет. Проблема в обслуживании этого госдолга, поэтому в стране каждый год выплаты растут. Правительство и бюджет Франции не справляются с выплатами".

Чтобы покрыть расходы, власти прибегают к непопулярным мерам: повышают пенсионный возраст, урезают социальные пособия и отказываются от индексации пенсий. "Власти будут брать "быстрые" деньги, а они всегда у населения", - отметил аналитик.

Предложения социалистов - ввести налог на роскошь для богатых (2 % от сверхдоходов) - отвергаются элитами, и "политики, которые имеют вес во внутреннем политическом поле Франции, на это вряд ли согласятся".

За частыми ротациями стоит личная стратегия президента Эммануэля Макрона, чей второй срок подходит к концу. "За последний год порядка пяти смен правительств, за этим стоит две вещи. Первое - это попытка Макрона всеми силами удержать власть. А второе - отказ делиться этой властью с другими партиями, которые сейчас находят все большую поддержку", - объяснил Анатолий Бояшов.

Рейтинг Макрона упал до 15 %, а его ставленники - молодые политики, которым он поручил строить партии и фракции, - теперь дистанцируются от него.

Все началось в 2024 году: после поражения на выборах в Европарламент Макрон, осознав потерю поддержки, инициировал досрочные парламентские выборы.

"Он попытался войти в коалицию с социалистами, чтобы удержаться у власти. Но при этом, когда дело подошло до распределения портфелей социалистам, оппозиции Макрон не дал существенных позиций, что вызвало недовольство людей и очередные витки вотума недоверия", - подчеркнул эксперт.

Новый премьер Себастьен Лекорню, "абсолютный сторонник Макрона", потратил 27 дней на поиск компромисса в парламенте, где власть разделена на три силы: центристы, левые и правые.

"Он просто поменял местами членов правительства, например, с министра экономики на министра обороны. То есть ничего существенным образом не поменял", - иронизировал Анатолий Бояшов.

Оппозиция тут же использовала это для вотума недоверия, подняв свой рейтинг перед президентскими выборами 2027 года.