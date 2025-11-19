3.66 BYN
Центр ЕС по контролю заболеваний предупредил об угрозе устойчивых к лекарствам супербактерий
Автор:Редакция news.by
Устойчивые к лекарственным препаратам супербактерии становятся реальной угрозой здоровью десятков тысяч человек по всей Европе. Такой неутешительный доклад опубликован Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.
Отмечается, что все большее число патогенов эволюционирует до такой степени, что может противостоять действию лекарств. Это затрудняет лечение инфекций и повышает риск таких процедур, как трансплантация органов.
По оценкам центра, устойчивость к противомикробным препаратам ежегодно становится причиной более 35 тыс. смертей в странах Европы.
Среди факторов, создающих идеальные условия для супербактерий, - стареющее население, более уязвимое к инфекциям, а также чрезмерное использование антибиотиков.