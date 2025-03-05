3.60 BYN
3.24 BYN
3.40 BYN
Цены на электроэнергию в Литве в феврале выросли на 70 %. Похожая ситуация в Латвии и Эстонии
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electricity-envato2025-03-05T15:32:23.000000Z00
Цены на электроэнергию в Литве в феврале 2025 года увеличились на 70 %. Как сообщил литовский оператор, в связи с морозной погодой в прошлом месяце для производства энергии в стране использовался дорогой природный газ, что и повысило прайс.
Похожая ситуация в Латвии и Эстонии. Такой скачок цен стоило предвидеть после отключения стран Балтии от единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) и синхронизации 9 февраля с ЕС.