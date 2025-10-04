ЦИК: Правящая в Грузии партия набирает более 80 % голосов по итогам выборов

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" по итогам муниципальных выборов набирает более 80 % голосов после обработки 55 % бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).