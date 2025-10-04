Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЦИК: Правящая в Грузии партия набирает более 80 % голосов по итогам выборов

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" по итогам муниципальных выборов набирает более 80 % голосов после обработки 55 % бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На второе место проходит партия "Сильная Грузия". Она набирает более 6,8 % голосов. "Тройку" лидеров замыкает оппозиционная партия "Гахария за Грузию" (3,8 %).

