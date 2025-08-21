Туристам запретили заходить в воду на пляжах Испании из-за ядовитых морских слизней

Туристам запретили заходить в воду на участке побережья Коста-Бланка в Испании из-за нашествия ядовитых морских слизней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

"Туристам запретили заходить в воду на участке побережья протяженностью более 11 км из-за редких морских существ, чей укус может оказаться фатальным", - пишет издание.

В мэрии города Гуардамар-дель-Сегура подтвердили, что запрет заходить в море остается в силе до последующего уведомления.

Отмечается, что морской слизень, или "голубой дракон", - это моллюск яркого окраса, обитающий в теплых водах. Его укус может вызывать у человека тошноту, острую аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока.