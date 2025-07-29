Туризм, фармацевтика и технологии - итоги визита белорусской делегации в Таиланд и Лаос

Беларусь последовательно выходит на дальнюю дугу, развивает сотрудничество со всеми, кто готов работать на равных, на принципах взаимоуважения. Белорусская делегация в середине июля находилась в Юго-Восточной Азии и посетила сразу несколько государств.

Во-первых, Таиланд - один из наших ключевых партнеров в АСЕАН, так называемый азиатский тигр второй волны и огромный рынок более чем в 60 млн человек. Во-вторых, Лаос - страна, с которой у нас особые теплые отношения благодаря нашим лидерам.

Сотрудничество с Таиландом

В Бангкоке переговоры состоялись прямо по прилете. Настолько насыщенную для нашей делегации подготовили программу. Ее основа - встреча с политическим истеблишментом страны. Одна из локаций - Национальная ассамблея - двухпалатный парламент.

Переговоры белорусской делегации в Таиланде news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/486fc8e3-600c-4585-a2ce-89dd859dc253/conversions/c812f76d-98e6-4919-a13b-15305c625431-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/486fc8e3-600c-4585-a2ce-89dd859dc253/conversions/c812f76d-98e6-4919-a13b-15305c625431-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/486fc8e3-600c-4585-a2ce-89dd859dc253/conversions/c812f76d-98e6-4919-a13b-15305c625431-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/486fc8e3-600c-4585-a2ce-89dd859dc253/conversions/c812f76d-98e6-4919-a13b-15305c625431-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Таиланде одна из палат парламента называется так же, как в Беларуси, Палата представителей. Но если у нас тут 110 депутатов, то здесь пять сотен. Конечно, это с поправкой на размер страны.

А объединяет нас общий подход к законодательной деятельности. В основе лежат равные права и возможности, справедливость и, конечно, международное сотрудничество, а зачастую настоящая дружба. Несмотря на такую близость во взглядах, последние контакты между нашими парламентами были около 10 лет назад. Сейчас настало время активизировать работу.

Ван Мухамад Нор Матха, председатель Национальной ассамблеи Таиланда:

"Будьте уверены в моей полной поддержке всех инициатив, которые касаются сотрудничества Беларуси и Таиланда. Только скажите - и мы сделаем все возможное. И, конечно, передайте наши теплые пожелания Президенту Беларуси Александру Лукашенко".

Беларусь и Таиланд - страны-партнеры БРИКС, приверженцы многополярного мира - сейчас сделали важный шаг навстречу друг другу. Был создан совместный Белорусско-Таиландский комитет по торговому и экономическому сотрудничеству. Задача - поиск перспективных ниш для роста товарооборота. Он еще не в полной мере отражает наши возможности и интересы.

"Это интересный и важный инструмент для развития всего комплекса двусторонних отношений, не только торгово-экономических, но и культурных, гуманитарных, политических. Словом, этот комитет видит свою роль в том, чтобы ускорять процессы развития двусторонних отношений на всех треках. Сегодня мы говорили не только о работе комитета, но и о создании таких механизмов на уровне бизнес-контактов, сотрудничества торгово-промышленных палат, о проведении визитов делегаций", - заметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f72319-3fb3-49ef-9505-e8f5c30bbb59/conversions/a465ea91-ac80-45c5-9bfb-7f4db5e4a976-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f72319-3fb3-49ef-9505-e8f5c30bbb59/conversions/a465ea91-ac80-45c5-9bfb-7f4db5e4a976-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f72319-3fb3-49ef-9505-e8f5c30bbb59/conversions/a465ea91-ac80-45c5-9bfb-7f4db5e4a976-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4f72319-3fb3-49ef-9505-e8f5c30bbb59/conversions/a465ea91-ac80-45c5-9bfb-7f4db5e4a976-xl-___webp_1920.webp 1920w

Говорили и про обеспечение продовольственной безопасности. Гостям интересен наш опыт. Ждем их в следующем году на выставке "Белагро".

Также планируется ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли между Таиландом и ЕАЭС. В год председательства Беларуси в объединении это особенно важно. Тем более что мы можем быть полезны друг другу во многих сферах. Таиланд, например, славится своей промышленной базой.

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и по совместительству в Лаосе, Мьянме, Таиланде и Камбодже:

"Здесь существует сборочное предприятие, которое создает автомобили, что продаются не только здесь, но идут и на рынок АСЕАН. Таиланд славится своей продукцией сельского хозяйства. Но наш главный интерес, который я вижу, это, конечно же, развитие промпроизводства и наращивание контактов для взаимного обмена товарами, технологиями".

Еще одна важная тема - туризм. Визовые правила уже упрощены, теперь очередь за прямым авиасообщением. Рейс точно будет востребован и среди туристов, и среди бизнеса, и для официальных делегаций.

Сотрудничество с Лаосом

Теплые отношения связывают нас со всей Юго-Восточной Азией. Но есть страна, где речь идет о настоящей политической дружбе. К северо-востоку от Таиланда расположилась Лаосская Народно-Демократическая Республика. Это молодое государство, которому нет и 100 лет.

История этих земель сложная. Долгое время они были зависимы от других, более крупных стран. В конце 19 века Лаос стал колонией Франции. Отвоевать независимость удалось только в 1949 году.

Становление молодого государства тоже нелегкий период. Не обошлось и без боевых действий. Кровопролитная вьетнамская война затронула и Лаос. Нужно было восстанавливаться и принимать оперативные экономические решения. Власти взяли курс на сближение с советским блоком. Речь, к слову, не только о торговых, еще и о гуманитарных связях. Много жителей Лаоса получили образование в белорусских вузах. Сегодня они вспоминают об этом с ностальгией и благодарностью.

Лаос news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b724eacb-5aa5-4f88-b2f1-0b1a81f6c6d3/conversions/1bc4f23e-cd8f-43c8-bcfa-63a161adbe95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b724eacb-5aa5-4f88-b2f1-0b1a81f6c6d3/conversions/1bc4f23e-cd8f-43c8-bcfa-63a161adbe95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b724eacb-5aa5-4f88-b2f1-0b1a81f6c6d3/conversions/1bc4f23e-cd8f-43c8-bcfa-63a161adbe95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b724eacb-5aa5-4f88-b2f1-0b1a81f6c6d3/conversions/1bc4f23e-cd8f-43c8-bcfa-63a161adbe95-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы не только не потерять, но еще обрести новые контакты, две страны создали общество дружбы. Оно объединяет инициативных людей, которые понимают, в современном технологичном мире без простого человеческого общения никуда.

Лаос еще не так известен среди белорусов, как Таиланд, но, надо сказать, незаслуженно, потому что это очень перспективный регион. Там не только строят будущее, но еще и сохраняют историю. А это созвучно белорусскому подходу. Да и в принципе во многих сферах у нас нет никаких различий во взглядах, вплоть до взаимной поддержки на международной арене и выстраивания внешней политики

Президенты Беларуси и Лаоса встречались на полях саммита БРИКС в Казани осенью 2024 года, говорили о том, что за политическим взаимодействием нужно подтягивать еще экономическое.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Должен вам сказать, что мы очень-очень благожелательно настроены по отношению к вашей стране. Мы хотели бы углубить наши отношения, иметь на Юго-Востоке Азии какую-то точку опоры для Беларуси. И в связи с тем, что мы для Лаоса интересны и нужны, извините за нескромность, мы могли бы расширить наше сотрудничество и более активно сотрудничать с вами. Для этого есть все. Надо только наше желание и определенный план действий на перспективу".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c107476-c677-462b-837e-49ffa5d61384/conversions/d4fb549f-eef8-46f2-bf86-c132e2dd5994-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c107476-c677-462b-837e-49ffa5d61384/conversions/d4fb549f-eef8-46f2-bf86-c132e2dd5994-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c107476-c677-462b-837e-49ffa5d61384/conversions/d4fb549f-eef8-46f2-bf86-c132e2dd5994-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c107476-c677-462b-837e-49ffa5d61384/conversions/d4fb549f-eef8-46f2-bf86-c132e2dd5994-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тогда лидер Лаоса пригласил белорусскую делегацию для обсуждения новых взаимовыгодных проектов. И в июле 2025 года гости оказались в президентском дворце в центре Вьентьяна.

Тхонглун Сисулит, Президент Лаоса: "Прежде всего позвольте мне передать теплые слова Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он заинтересован в развитии отношений с Лаосом - мы это видим и ценим. Пора выводить наше сотрудничество на новый уровень, чтобы это была настоящая кооперация. Мы готовы на это работать".

Президента Лаоса очень ждут в Беларуси. Максим Рыженков во время встречи подтвердил это еще раз. А вот лаосцы очень ждут в гости белорусов. Министры иностранных дел подписали соглашение о безвизе. Раньше визу можно было получить прямо в аэропорту, но не бесплатно и заполнив ряд документов. Теперь не нужно тратить ни время, ни деньги. Когда начнет действовать безвиз, в МИД сообщат отдельно. Но это уже большой шаг вперед.

Общение между людьми, безвиз, парламентские контакты - все это хороший фундамент для будущих экономических проектов. Сейчас товарооборот совсем небольшой и не соответствует нашим возможностям. Во время визита говорили о механизации сельского хозяйства, добыче полезных ископаемых, нефтехимии и продуктах питания.

Вообще Лаос - ворота во всю Юго-Восточную Азию, перспективная страна, которая постепенно занимает свою нишу на мировом рынке.

Владимир Боровиков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb278286-5f8c-4fde-934b-ff3e253f873b/conversions/f2607730-f1e9-46d7-a15e-30244f37800b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb278286-5f8c-4fde-934b-ff3e253f873b/conversions/f2607730-f1e9-46d7-a15e-30244f37800b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb278286-5f8c-4fde-934b-ff3e253f873b/conversions/f2607730-f1e9-46d7-a15e-30244f37800b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb278286-5f8c-4fde-934b-ff3e253f873b/conversions/f2607730-f1e9-46d7-a15e-30244f37800b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Боровиков:

"В последние годы Лаос демонстрирует серьезный рост в торгово-экономической сфере. В прошлом году рост ВВП превысил 4 %. В планах правительства превратить Лаос в транспортный хаб региона АСЕАН, который мы курируем здесь из Вьетнама. Это создает дополнительные предпосылки для расширения нашего сотрудничества".

Одно из ключевых мероприятий визита - белорусско-лаосский бизнес-форум.

Компании заявились с обеих сторон, а значит взаимный интерес очевиден. Говорили о том, какие сферы наиболее перспективны. Например, сотрудничество в обрабатывающей промышленности или поставки белорусской техники для уборки риса. На нашем рынке найдется место для фруктов и орехов из Лаоса.

Вообще, для коллег представляет особый интерес наше участие и председательство в ЕАЭС. А нас готовы поддержать в сотрудничестве с АСЕАН. Вот он, настоящий партнерский и даже дружеский подход.

Сивиенгпхет Пхетворасак, руководитель Центра открытого образования Лаоса:

"Конечно, мы считаем, что ваши товары очень качественные. Особенно это касается таких продуктов, как молоко, продовольственные товары, продукты питания - мы полностью поддерживаем их поставки. Также стоит отметить вашу технику, например, МАЗы, комбайны - они действительно очень полезны. Лаос - жаркая страна, климат у нас теплый, но ваши комбайны отлично подходят для нашего сельского хозяйства. Мы надеемся, что ваши товары появятся на витринах всех лаосских магазинов".

Сивиенгпхет Пхетворасак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af80b3d8-f0be-4a49-9216-d8b121c17f75/conversions/aa223a8d-0a37-463f-961e-978e625c916f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af80b3d8-f0be-4a49-9216-d8b121c17f75/conversions/aa223a8d-0a37-463f-961e-978e625c916f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af80b3d8-f0be-4a49-9216-d8b121c17f75/conversions/aa223a8d-0a37-463f-961e-978e625c916f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af80b3d8-f0be-4a49-9216-d8b121c17f75/conversions/aa223a8d-0a37-463f-961e-978e625c916f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что белорусское может быть востребовано в Лаосе, предложений много. Сразу возникают мысли о продуктах питания и техники, но есть еще одно важное направление - фармацевтика. Рынок уже начали осваивать, но основная работа еще впереди.

"На самом деле с Лаосом мы работаем достаточно давно. Цель присутствия на этом форуме - найти, возможно, новых партнеров, углубить взаимодействие, которое у нас уже есть, - отметил замгендиректора РУП "Белмедпрепараты" Сергей Марченко. - У нас зарегистрированы здесь два препарата - "Гепарин" и "Церебролизин".

Стороны договорились о визитах деловых делегаций друг к другу в ближайшее время. Перспективные проекты будет держать на контроле совместная межправкомиссия. Недавно ее руководство с лаосской стороны обновилось. Беларусь уже на связи с коллегами.

Роман Бродов, первый зампредседателя правления Банка развития Беларуси:

"Министр финансов возглавит эту структуру с лаосской стороны, и мы уже определили ориентировочные даты - середина сентября или, возможно, вторая половина месяца. Именно к этим срокам мы готовимся для проведения мероприятия. Повестка формируется действительно очень насыщенная".