3.72 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Турция может отказаться от системы "все включено"
Автор:Редакция news.by
Турция активно исследует меры по сокращению пищевых отходов в туристическом секторе, в частности, рассматривается вариант перехода от популярного формата питания "все включено" к системе индивидуального заказа блюд.
Такая практика позволит сократить расходы заведений общепита и минимизировать экологические последствия чрезмерного производства пищи.
Однако в местной ассоциации туроператоров поспешили всех успокоить - правовых механизмов, которые могли бы отменить систему "все включено" в отелях Турции против воли самих гостиниц, на сегодня не существует.