Турция может отказаться от системы "все включено"

Турция активно исследует меры по сокращению пищевых отходов в туристическом секторе, в частности, рассматривается вариант перехода от популярного формата питания "все включено" к системе индивидуального заказа блюд.

Однако в местной ассоциации туроператоров поспешили всех успокоить - правовых механизмов, которые могли бы отменить систему "все включено" в отелях Турции против воли самих гостиниц, на сегодня не существует.