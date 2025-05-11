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Турция примет переговоры РФ и Украины
Выбор Стамбула как места проведения переговоров РФ и Украины доказывает доверие к Турции, единственной выгодой для Анкары будет установление мира в регионе, заявил в воскресенье представитель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик, пишет РИА Новости.
"Для Турции единственная выгода - это установление глобального и регионального мира, а также его сохранение. Помимо этого Турция не имеет какой-либо скрытой или тайной повестки", - заявил Челик в эфире телеканала AHaber.
По его словам, пока все "опрокидывают стол" переговоров, Турция организует переговоры.
"Турция стала страной, которой доверяют и которую считают справедливой в том, что касается посредничества на переговорах... Наш президент неоднократно заявлял, что Турция и Стамбул готовы к переговорам, все стороны об этом осведомлены. Они могут пройти как в среду, так и в другой день, это связано с техническими условиями. Как только обе стороны заявят, что у них полностью готовы технические условия и документы, касающиеся переговоров, как только скажут, что готовы сесть за стол переговоров - Стамбул будет готов", - подчеркнул Челик.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.