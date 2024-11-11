Переговоры Москвы и Киева могут начаться уже нынешней зимой. Об этом заявил премьер польского режима.



По словам Туска, диалог может стать возможным в рамках председательства Польши в ЕС, которое начнется 1 января. А помочь в этом Варшаве намеревается французский лидер.



Как сообщают СМИ, Макрон прибудет в Польшу, чтобы обсудить общую миротворческую миссию в Украине. Отмечается, что политик намерен получить поддержку своего плана гарантий безопасности для Киева.



План Макрона базируется на корейском сценарии, по которому на линию разграничения вводится иностранный миротворческий контингент.