Тысячи километров памяти: марафон "Города-герои - города героев" стартовал в Москве

Тысячи километров пути по местам боевой славы и памяти. В Москве, в день 85-летия начала Великой Отечественной войны, стартовал марафон в рамках проекта "Города-герои - города героев". В этот раз он посвящен "Дорогам народных ополченцев", поэтому торжественный старт акции прошел у памятника 21-й дивизии народного ополчения Москвы.

Отряды добровольцев создавались летом 1941-го года для помощи Красной Армии. Они состояли из гражданского населения - рабочих, студентов, ученых, деятелей искусств, а также женщин и стариков. Семь дивизий московского народного ополчения в 1943-1944 годах участвовали в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Четыре из них были удостоены почетного звания - Брестская, Бобруйская, Городокская и Лиознинско-Витебская.

"С гордостью и огромным желанием поехал именно на западный маршрут в Беларусь. Надеюсь, увижу или рядышком проеду с местами, где воевал мой дед, жил мой отец. Мне посчастливилось, что я еду на машине, которая носит название "Брестская крепость". Я никогда не был в Брестской крепости, никогда. Все-таки мне уже шестой десяток, и я надеюсь там побывать и хоть немножко почувствовать те моменты, которые испытали наши воины именно в этот день, день вероломного нападения фашистской Германии на нашу страну".