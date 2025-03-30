У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщает РИА Новости , ссылаясь на американских сейсмологов и метеорологов.

Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12:18 по времени UTC (15:18 мск) в 90,5 км к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении магнитудой 7,0.