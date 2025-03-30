3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,1
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20984faa-1dc3-435c-9e9b-78a1d71e30c2/conversions/0b2a393e-1616-4b14-b78d-b92d3cd1cc1e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20984faa-1dc3-435c-9e9b-78a1d71e30c2/conversions/0b2a393e-1616-4b14-b78d-b92d3cd1cc1e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20984faa-1dc3-435c-9e9b-78a1d71e30c2/conversions/0b2a393e-1616-4b14-b78d-b92d3cd1cc1e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20984faa-1dc3-435c-9e9b-78a1d71e30c2/conversions/0b2a393e-1616-4b14-b78d-b92d3cd1cc1e-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byИнформация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщает РИА Новости, ссылаясь на американских сейсмологов и метеорологов.
Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12:18 по времени UTC (15:18 мск) в 90,5 км к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении магнитудой 7,0.
Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.