Трамп оценил встречу с Зеленским в Белом доме

В Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Это уже третий его визит в Белый дом с начала года, и снова - в гражданском.

По данным пресс-службы Президента США, на этот раз Зеленский покинул Белый дом, проведя там менее двух с половиной часов. Встреча выдалась непростой, американский лидер был жестким, отмечает портал Axios. Дональд Трамп ясно дал понять: его приоритет - дипломатия, а предоставление ракет Tomahawk может подорвать этот процесс. Нынешнее предложение США о дипломатическом решении конфликта - заморозка линий фронта.

Дональд Трамп, президент США:

"У нас была очень хорошая встреча, на мой взгляд. Они должны немедленно прекратить войну по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все будет слишком сложно, и решения не найти. Вы останавливаетесь на линии фронта, и обе стороны должны разойтись по домам, к своим семьям, прекратить убийства, и на этом все должно закончиться. Остановитесь прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это президенту Путину".

Одной из главных тем встречи также стал российско-американский саммит, который в ближайшие недели должен пройти в Будапеште. Хозяин Белого дома подчеркнул, что встреча планируется двусторонней. По его словам, Зеленский в это время будет "на связи". После закрытой встречи, по данным украинских СМИ, Зеленский сразу начал телефонный разговор с европейскими лидерами. Кто именно подключился к звонку, не уточняется.