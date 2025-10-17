Олейник: Зеленский вряд ли сможет заинтересовать Трампа

"А что он еще не продал? Землю продал, ископаемое продал. Что он еще может предложить Трампу? Я не думаю, что Трампа что-то такое заинтересует, чтобы он поменял свою точку зрения на эскалацию с Россией. Главное, что он сказал - ядерной войны не будет. Если он будет убеждать все-таки Трампа передать Tomahawks, то я думаю, Трамп сделает ему такое грузинское "алаверды" - "а ты объяви мобилизацию, полную мобилизацию, снижай возраст для мобилизации".