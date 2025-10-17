3.73 BYN
Олейник: Зеленский вряд ли сможет заинтересовать Трампа
Автор:Редакция news.by
Зеленский прибыл, чтобы склонить Трампа к поддержке Украины. Однако эксперты отмечают, что американский лидер вряд ли пойдет на обострение отношений с Москвой.
Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:
"А что он еще не продал? Землю продал, ископаемое продал. Что он еще может предложить Трампу? Я не думаю, что Трампа что-то такое заинтересует, чтобы он поменял свою точку зрения на эскалацию с Россией. Главное, что он сказал - ядерной войны не будет. Если он будет убеждать все-таки Трампа передать Tomahawks, то я думаю, Трамп сделает ему такое грузинское "алаверды" - "а ты объяви мобилизацию, полную мобилизацию, снижай возраст для мобилизации".