3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Удары вглубь России и встреча в Будапеште - что сказал Трамп Зеленскому
Автор:Редакция news.by
Удары вглубь России и встреча в Будапеште - что сказал Трамп Зеленскомуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fdb4d13-4b8e-442c-923f-e41f01a5480b/conversions/0907a7a6-e792-4e64-b1eb-7cbd7ccb860c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fdb4d13-4b8e-442c-923f-e41f01a5480b/conversions/0907a7a6-e792-4e64-b1eb-7cbd7ccb860c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fdb4d13-4b8e-442c-923f-e41f01a5480b/conversions/0907a7a6-e792-4e64-b1eb-7cbd7ccb860c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fdb4d13-4b8e-442c-923f-e41f01a5480b/conversions/0907a7a6-e792-4e64-b1eb-7cbd7ccb860c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп в третий раз провел встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет ТАСС.
Основные заявления американского лидера
- Трамп выразил уверенность в том, что процесс по урегулированию в Украине идет нормально. При этом он считает, что конфликт удастся урегулировать.
- Президент США заявил, что удары вглубь РФ - это эскалация, но он обсудит этот вопрос с Зеленским.
- Американский лидер сообщил, что обсудит с Зеленским возможность поставок Украине ракет Tomahawk.
- Президент США указал, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву.
- Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта в Украине.
- Российско-американская встреча на высшем уровне в Будапеште может быть двойной, заявил американский лидер, пояснив, что может быть контакт с Зеленским. Он добавил, что "Зеленский будет на связи", но не уточнил, кто и с кем будет контактировать.
- США заинтересованы в покупке БПЛА у Украины, указал Трамп.
- Президент США заявил, что планы его встречи с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее в ближайшие пару недель остаются в силе.
О предыдущих встречах
- Это третья встреча в Белом доме и пятая между лидерами с тех пор, как Трамп вернулся на свой пост в январе.
- Первая закончилась громким скандалом, в результате которого Зеленского выгнали из здания.
Фото Chip Somodevilla/ Getty Images