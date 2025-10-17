Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Удары вглубь России и встреча в Будапеште - что сказал Трамп Зеленскому

Удары вглубь России и встреча в Будапеште - что сказал Трамп Зеленскому

Президент США Дональд Трамп в третий раз провел встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет ТАСС.

Основные заявления американского лидера

  • Трамп выразил уверенность в том, что процесс по урегулированию в Украине идет нормально. При этом он считает, что конфликт удастся урегулировать.
  • Президент США заявил, что удары вглубь РФ - это эскалация, но он обсудит этот вопрос с Зеленским.
  • Американский лидер сообщил, что обсудит с Зеленским возможность поставок Украине ракет Tomahawk.
  • Президент США указал, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву.
  • Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта в Украине.
  • Российско-американская встреча на высшем уровне в Будапеште может быть двойной, заявил американский лидер, пояснив, что может быть контакт с Зеленским. Он добавил, что "Зеленский будет на связи", но не уточнил, кто и с кем будет контактировать.
  • США заинтересованы в покупке БПЛА у Украины, указал Трамп.
  • Президент США заявил, что планы его встречи с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее в ближайшие пару недель остаются в силе.

О предыдущих встречах

  • Это третья встреча в Белом доме и пятая между лидерами с тех пор, как Трамп вернулся на свой пост в январе.
  • Первая закончилась громким скандалом, в результате которого Зеленского выгнали из здания. 

Фото Chip Somodevilla/ Getty Images


Разделы:

В миреСША

Теги:

Дональд ТрампВладимир Зеленский