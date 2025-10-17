Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп обсудит с Зеленским возможность поставок Украине ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит возможность поставок Украине ракет Tomahawk с Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

Трамп в начале встречи с Зеленским в Белом доме ответил утвердительно на вопрос украинского журналиста о том, рассматривает ли он возможность поставок Киеву Tomahawk. "Конечно, мы будем об этом говорить, для этого мы и собрались", - заявил президент. При этом Трамп с усмешкой отметил, что журналист задал вопрос "именно так, как он [Зеленский] просил его задать". "Но мы поговорим об этом", - заключил американский лидер.

