США отправят в неоплачиваемые отпуска тысячи работников ядерной сферы

Продолжающийся шатдаун в США вынуждает американское Министерство энергетики отправить в неоплачиваемый отпуск или уволить тысячи специалистов - до 80 % гражданских служащих Нацуправления ядерной безопасности.

Министр энергетики ранее заявил, что под сокращения также могут попасть десятки тысяч подрядчиков и штатных сотрудников. Ежедневный ущерб экономике Штатов от шатдауна оценивается примерно в 15 млрд долларов.