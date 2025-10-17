Пономарева: ВНС - гарант стабильности политической системы

"Именно Всебелорусское народное собрание, такое вот народное вече способно решать проблемы на уровне их возникновения. И это освобождает центральную власть для решения действительно стратегически важных задач. И в то же время народные избранники определяют стратегию, которую уже разрабатывает центральная власть. Я вижу в этом новый этап развития демократии, опять же если будет все реализовываться так, как задумывалось при действительно серьезной, максимально полной включенности белорусского общества в этот процесс".