3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Пономарева: ВНС - гарант стабильности политической системы
Накануне дан официальный старт кампании по подготовке второго заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. В соответствии с распоряжением Председателя ВНС Александра Лукашенко оно пройдет в Минске 18-19 декабря.
Всебелорусское народное собрание становится не просто политическим институтом, а важнейшим механизмом взаимодействия власти и общества. Мнения экспертов.
Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия):
"Именно Всебелорусское народное собрание, такое вот народное вече способно решать проблемы на уровне их возникновения. И это освобождает центральную власть для решения действительно стратегически важных задач. И в то же время народные избранники определяют стратегию, которую уже разрабатывает центральная власть. Я вижу в этом новый этап развития демократии, опять же если будет все реализовываться так, как задумывалось при действительно серьезной, максимально полной включенности белорусского общества в этот процесс".