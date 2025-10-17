3.73 BYN
Трамп не верит в способность Украины выйти на прежние границы
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп не стал подтверждать, что по-прежнему верит в способность Украины выйти на прежние границы, пишет ТАСС.
Во время встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме журналисты напомнили американского лидеру, что несколько недель назад в Нью-Йорке он допустил возможность выхода Украины на ее прежние границы. Представитель прессы спросил, по-прежнему ли американский лидер верит в это. "Никогда не знаешь. Знаете, война - это очень интересно. Никогда не знаешь", - сказал Трамп, не дав прямого ответа на вопрос.