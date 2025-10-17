Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Axios: Зеленский созвонился с европейскими лидерами

Владимир Зеленский. Фото АП

Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом провел конференц-звонок с рядом европейских лидеров, чтобы поделиться с ними новой информацией, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

"Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Зеленский сейчас проводит конференц-звонок с рядом европейских лидеров, чтобы предоставить им новую информацию", - написал журналист на своей странице в соцсети Х.

Трамп же после встречи с Зеленским сразу вылетел из Белого дома во Флориду, не став отвечать на вопросы журналистов.

