Axios: Зеленский созвонился с европейскими лидерами

Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом провел конференц-звонок с рядом европейских лидеров, чтобы поделиться с ними новой информацией, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

