Axios: Зеленский созвонился с европейскими лидерами
Автор:Редакция news.by
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом провел конференц-звонок с рядом европейских лидеров, чтобы поделиться с ними новой информацией, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
"Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Зеленский сейчас проводит конференц-звонок с рядом европейских лидеров, чтобы предоставить им новую информацию", - написал журналист на своей странице в соцсети Х.
Трамп же после встречи с Зеленским сразу вылетел из Белого дома во Флориду, не став отвечать на вопросы журналистов.