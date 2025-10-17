3.73 BYN
Шаповалов: ВНС представляет интересы всего белорусского народа
Дан официальный старт кампании по подготовке второго заседания седьмого Всебелорусского народного собрания. В соответствии с распоряжением Председателя ВНС Александра Лукашенко, оно пройдет в Минске 18-19 декабря.
Всебелорусское народное собрание становится не просто политическим институтом, а важнейшим механизмом взаимодействия власти и общества.
Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):
"Участие во Всебелорусском собрании представителей разных социальных профессиональных групп делает фактически это собрание собранием представителей, выражающих интересы всего народа. И при этом важно, что наличие Всебелорусского народного собрания не отменяет существование других институтов власти, в том числе законодательных институтов власти, но это дополнительная возможность представительства народа, и те полномочия, которые в настоящий момент получило Всебелорусское народное собрание, делает этот орган власти, фактически выражающий волю народа, очень важной составляющей белорусской политической практики".