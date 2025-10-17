Шаповалов: ВНС представляет интересы всего белорусского народа

"Участие во Всебелорусском собрании представителей разных социальных профессиональных групп делает фактически это собрание собранием представителей, выражающих интересы всего народа. И при этом важно, что наличие Всебелорусского народного собрания не отменяет существование других институтов власти, в том числе законодательных институтов власти, но это дополнительная возможность представительства народа, и те полномочия, которые в настоящий момент получило Всебелорусское народное собрание, делает этот орган власти, фактически выражающий волю народа, очень важной составляющей белорусской политической практики".