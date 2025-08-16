3.72 BYN
"У Зеленского и европейцев осталась только информационная борьба". Эксперт о переговорах на Аляске
Россия и США выступают за мирное урегулирование конфликта в Украине, и переговоры на Аляске этому свидетельство. А вот Киеву и ЕС, нацеленным на эскалацию противостояния, остается лишь прибегать к информационным вбросам.
Александр Носович, политолог, главный редактор аналитического портала Rubaltic.ru:
"Что касается реакции Зеленского и европейцев, сейчас у них осталась только информационная борьба - других ресурсов практически нет из-за явного неравенства между сторонами. Если говорить о позициях, то есть сторонники продолжения войны и сторонники урегулирования. К последним, помимо президента Трампа, можно отнести и Российскую Федерацию, которая с самого начала специальной военной операции предлагала вести переговоры, а до этого восемь лет пыталась договориться в Минске. Россия всегда подчеркивала приверженность мирным, дипломатическим способам разрешения конфликтов, особенно с такими исторически близкими странами, как Украина. К этой группе сторонников урегулирования относится и практически весь глобальный Юг".