Россия и США выступают за мирное урегулирование конфликта в Украине, и переговоры на Аляске этому свидетельство. А вот Киеву и ЕС, нацеленным на эскалацию противостояния, остается лишь прибегать к информационным вбросам.

"Что касается реакции Зеленского и европейцев, сейчас у них осталась только информационная борьба - других ресурсов практически нет из-за явного неравенства между сторонами. Если говорить о позициях, то есть сторонники продолжения войны и сторонники урегулирования. К последним, помимо президента Трампа, можно отнести и Российскую Федерацию, которая с самого начала специальной военной операции предлагала вести переговоры, а до этого восемь лет пыталась договориться в Минске. Россия всегда подчеркивала приверженность мирным, дипломатическим способам разрешения конфликтов, особенно с такими исторически близкими странами, как Украина. К этой группе сторонников урегулирования относится и практически весь глобальный Юг".